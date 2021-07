Quando il sindaco Paolo Truzzu tornò da una trasferta a Pavia, in piena esplosione della pandemia, fu tra i più accesi contestatori del primo cittadino, accusato di mettere a repentaglio la salute dei consiglieri e dei dipendenti comunali. Lei, Camilla Soru, esponente di punta del PD, figlia di Renato, delle precauzioni ha però preferito infischiarsene. E malgrado sapesse che suo fratello era già risultato positivo al Covid, sabato scorso se n’è tranquillamente andata a far festa al “Sardegna Pride” per le strade di Cagliari.

E ora che è risultata a sua volta contagiata, ha costretto il Consiglio Comunale di oggi pomeriggio a riunirsi da remoto. Arrivando perfino a minacciare fuoco e fiamme qualora la notizia della sua responsabilità fosse saltata fuori. I classici due pesi e due misure, mescolati disinvoltamente con la ben nota “superiorità morale” della sinistra. Adesso è tutta una corsa al tampone e alla ricerca dei poveretti che hanno avuto la disavventura di abbracciarsi o comunque sono stati in rapporti con lei negli ultimi giorni.

Un bell’esempio di incoscienza e di arroganza, non c’è che dire.

G.P.