Non avranno l’obbligo di chiedere l’autorizzazione alla Regione prima di affrontare l’attraversata marittima gli autisti dei mezzi per il trasporto delle merci in questo momento di emergenza da coronavirus. Per tutti sarà sufficiente avere appresso il modulo dell’autodichiarazione, predisposto dal ministero dell’Interno per giustificare lo spostamento. Lo precisa il presidente della Regione, Christian Solinas, in una nota “esplicativa” delle disposizioni attuative del decreto ministeriale che ha chiuso il traffico passeggeri via mare e via aria da e per l’Isola a causa dell’emergenza Covid-19.

Ancora: quando lavorano sul trasporto delle merci, gli autisti non son tenuti a osservare il periodo di quattordici giorni di isolamento fiduciario ogni volta che entrano in Sardegna. Con la nota, di fatto, il governatore risponde indirettamente anche all’interrogazione depositata ieri dal Pd proprio sulla condizione di chi guida i mezzi che trasportano merci, come nel caso delle derrate alimentari.