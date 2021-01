Le restrizioni non fermano il contagio da coronavirus in Sardegna. Nella giornata di oggi si registrano 301 nuovi casi, un numero in linea con i 305 della giornata di ieri, ai quali si sommano undici decessi. Questi i dati principali trasmessi nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sull’emergenza Covid-19. In totale sono stati eseguiti 507.930 tamponi con un incremento di 2.724 test nelle 24 ore appena trascorse.

A questo punto sono 33.794 i casi di positività complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza, 828 i morti. Sono invece 507 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+11 rispetto al dato di ieri), mentre sono 47 (invariati) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.673. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 15.371 (+210) pazienti guariti, più altri 368 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 33.794 casi positivi complessivamente accertati, 7.645 (+94) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 5.550 (+44) nel Sud Sardegna, 2.722 (+40) a Oristano, 6.877 (+34) a Nuoro, 11.000 (+89) a Sassari.