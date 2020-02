I primi risultati delle analisi su un tampone faringeo eseguito sul bambino di due anni di Castelsardo di origine cinese (e non sardo come appreso in un primo momento) sono negativi ma i medici aspettano gli esiti di ulteriori approfondimenti per scongiurare definitivamente che si tratti di coronavirus. “Stiamo monitorando la situazione e ci teniamo costantemente aggiornati ,in collaborazione con la struttura medica incaricata di svolgere tutti i controlli previsti dalla protocollo sanitario”, spiega il sindaco di Castelsardo, Antonio Capula. “Secondo le prime analisi sarebbe da escludere il contagio da coronavirus – conferma il primo cittadino – ma servono degli approfondimenti. In ogni caso non ci si deve allarmare, proprio perché la situazione è tenuta sotto controllo. Per quanto ci è dato sapere la famiglia e il bambino stanno bene”.

Il piccolo è rientrato in Sardegna da Pechino nei giorni scorsi, con la famiglia di origine cinese, e presentava i sintomi dell’influenza, come febbre e tosse. Anche il fratello maggiore ha avuto la febbre ma ora è in fase di guarigione. Il medico di famiglia ha così segnalato il caso all’unità di crisi locale predisposta dalla Regione ed è stato attivato il protocollo sanitario indicato dal Ministero della Salute in questi casi. La famiglia è isolata nella sua casa da ieri e si aspettano i risultati definitivi dei test clinici.