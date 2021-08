Si abbassano i dati relativi ai contagi da coronavirus in Sardegna, ma purtroppo si registrano altri due decessi. Secondo l’ultima rilevazione oggi si registrano 179 ulteriori casi confermati di positività al Covid-19 (ieri erano stati registrati 311 nuovi positivi), sulla base di 3044 persone controllate. Il tasso di positività, cioè il rapporto tra nuovi casi e tamponi, si assesta al 1,6 per cento. Come detto, si registrano anche oggi due decessi: un uomo di 69 anni residente nella città metropolitana di Cagliari e una donna di 84 anni residente nella provincia del Sud Sardegna.

Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 10844 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22, lo stesso numero registrato ieri, mentre aumentano le persone ricoverate in area medica che raggiungono quota 224 (+27 rispetto a ieri). Diminuiscono le persone che si trovano attualmente in isolamento domiciliare: oggi 7543 (131 in meno rispetto a ieri).