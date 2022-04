Coronavirus, calano i contagi: altre dieci vittime in Sardegna

Si abbassano i numeri relativi ai contagi da coronavirus in Sardegna, ma rimane alto il numero delle vittime: oggi altre dieci persone hanno per la vita. Secondo l’ultimo bollettino diffuso si registrano oggi 461 ulteriori casi confermati di positività al covid-19, di cui 292 diagnosticati da antigenico e 169 con tampone molecolare . Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2720 tamponi.

Lieve calo del numero di persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva, passati dai 16 di ieri ai 14 di oggi. Leggero aumento, invece, delle persone ricoverate in area medica che oggi sono 311, due unità in più rispetto all’ultima rilevazione.

In aumento il numero delle persone che si trovano attualmente in isolamento domiciliare. Secondo l’ultima rilevazione dono 30.607, con ben 84 persone in più rispetto a ieri.

Come detto, purtroppo si registrano altre dieci vittime. Si tratta di una donna di 74 e due uomini di 75 e 81 anni, residenti della provincia di Sassari; tre donne di 75, 91, 95 anni e tre uomo di 72, 81, 84 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e una donna di 94 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.