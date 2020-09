Ci sono 53 nuovi casi di coronavirus in Sardegna per un totale di 3.356 positivi dall’inizio dell’emergenza. Questo il dato riportato nell’ultimo aggiornamento emanato dall’Unità di crisi regionale in cui si precisa che trentuno dei nuovi casi sono stati rilevati grazie all’attività di screening, mentre ventidue da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime fermo a 143, mentre aumenta quello delle persone ricoverate in terapia intensiva che passano da venti a ventuno. Sono 98, due in meno, le persone ricoverate in ospedale ma in reparti non intensivi e arrivano a 1.606 quelle in isolamento domiciliare. Il numero complessivo dei tampono effettuati è di 173.660 con un incremento di 2.183 test rispetto al penultimo aggiornamento.

Aumenta il numero dei pazienti guariti che sono 44 in più, per un totale di 1.483 ai quali si aggiungono altri sette guariti clinicamente. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, c’è stato un incremento in tutte le zone dell’Isola: quello maggiore è stato in provincia di Nuoro con un aumento di 22 casi per un totale di 360. La provincia di Sassari ha fatto registrare altri undici positivi con un totale di 1.889. Con nuovi otto casi la provincia del Sud Sardegna arriva a 333, sette casi a Oristano (238 il totale) mentre la Città metropolitana di Cagliari, con nuovi cinque contagi, arriva a un totale di 536.