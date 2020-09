Ci sono altri 37 casi di positività al coronavirus in Sardegna. Questo il dato contenuto nell’ultimo bollettino emanato dall’Unità di crisi regionale che riporta anche una nuova vittima a Sassari. I nuovi positivi sono stati certificati con l’attività di screening (31) e da sospetto diagnostico. Ora i casi in totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 3.767. Arriva a 150 il numero complessivo delle vittime dopo il decesso di una donna ottantaseienne ricoverata a Sassari. Diminuiscono sia i pazienti ricoverati in ospedale che sono in totale 109, ossia uno in meno rispetto al penultimo aggiornamento, sia quelli in terapia intensiva che da diciotto passano a diciassette. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.843, mentre il numero totale dei tamponi cresce di 1.335 unità portando il totale a 185.834.

Ci sono altre trenta persone guarite (1.640 il totale) ai quali si aggiungono altre otto guarite clinicamente. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale è la provincia di Nuoro ad aver avuto l’incremento maggiore con diciassette nuovi casi per un totale di 471, seguita da Sassari che con quindici nuovi positivi arriva a 2.025 contagi. Quattro casi in più anche nella Città metropolitana di Cagliari (585 il totale) e uno nel Sud Sardegna che ha avuto 385 contagi dall’inizio della pandemia. Nessun nuovo caso a Oristano fermo a 301 positivi.