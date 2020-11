Il sistema sanitario nuorese è sull’orlo del tracollo. A denunciarlo sono le segreterie territoriali di Cgil e Cisl di Nuoro, che chiedono un incontro urgente sulla gestione delle emergenze e proclamano uno stato di agitazione che porterà all’avvio di una serie di proteste.

“Dopo aver ben retto alla prima ondata del fenomeno epidemiologico, oggi, tra reparti chiusi per il ripetuto diffondersi dei contagi tra i sanitari, ed altri ancora semiparalizzati per l’aggravarsi delle già preoccupanti carenze di personale, il sistema sanitario nuorese è sull’orlo del tracollo”, si legge in una nota. “Rispetto a questa situazione, certo, hanno avuto un ruolo fondamentale sia la velocità di diffusione del virus sia le note carenze di personale e di spazi, ma anche, e soprattutto, le decisioni, sia quelle prese, sia quelle non poste in essere nei tempi e nei modi dovuti”.

I sindacati puntano il dito sul mancato processo di riorganizzazione del sistema sanitario e le mancate assunzioni in grado di aiutare ad affrontare la prevedibile seconda ondata. “Invece quel processo, come in tutta la Sardegna, si è fermato, e solo a settembre, con forte ritardo, e con i contagi che già crescevano, si è cercato di porvi rimedio, con decisioni dal sapore impositivo, che altro non hanno fatto che peggiorare il quadro”.

Le lavoratrici e i lavoratori sono allo stremo, dicono i sindacati. “Questa situazione non pare accennare alcun miglioramento, nonostante, le segnalazioni, le denunce, le diffide, che da più parti si sono levate, ed anzi l’incremento della pressione dei contagi sul sistema lascia ben immaginare in un probabile quanto veloce tracollo, in cui le prime vittime già oggi sono quelle lavoratrici e quei lavoratori che mesi abbiamo chiamato eroi e che oggi condanniamo assieme alle loro famiglie a questo triste ed immeritato destino”.

Alla luce di tutto questo chiedono la convocazione urgente di un incontro con la Assl di Nuoro, l’assessore alla Sanità, il commissario dell’Ats, il responsabile della Protezione civile, per definire un chiaro piano di superamento dell’attuale situazione.