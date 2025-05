Controllore del Ctm aggredito a Cagliari, arrestato un 31enne

Ennesima aggressione ai danni di un controllore del Ctm. L’episodio è avvenuto ieri sera in via Roma a Cagliari. Vittima un 53enne, arrestato un 31enne. A lanciare l’allarme, intorno alle 21, sono stati alcuni passanti che hanno attirato l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri del IX Battaglione “Sardegna” impegnati in piazza Matteotti in un servizio di ordine pubblico.

I militari sono intervenuti rapidamente, sorprendendo un 31enne di origine senegalese, già noto alle forze dell’ordine, mentre colpiva ripetutamente l’addetto al controllo dei titoli di viaggio. L’uomo ha ignorato la presenza dei carabinieri, proseguendo nell’aggressione. I militari lo hanno bloccato dopo una breve colluttazione. Il 31enne è stato arrestato con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu per le cure del caso. L’aggressore si trova adesso ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.

Sempre nella serata di ieri, i carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti in via Dante per un tentato furto in un supermercato. Un 55enne senza fissa dimora è stato sorpreso mentre cercava di sottrarre generi alimentari per un valore di circa 120 euro. Nel tentativo di guadagnare la fuga ha spintonato l’addetto alla sicurezza, ma è stato bloccato poco dopo dai militari. L’uomo è stato arrestato per rapina impropria e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. La guardia giurata ha riportato lievi ferite ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Infine, nel corso dei controlli ordinari, i carabinieri della Stazione di Cagliari San Bartolomeo hanno denunciato in stato di libertà un 31enne colombiano per evasione. L’uomo, già ai domiciliari per rapina, minaccia, lesioni e furto, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione.