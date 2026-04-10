Controlli dei Nas a Cagliari, sequestrate oltre 17 mila bottiglie d’acqua conservate senza autorizzazione

Il controllo è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione.

I locali in cui erano state immagazzinate 17mila bottiglie di acqua non avevano ottenuto l’idoneità dall’autorità sanitaria. E’ questa la ragione che ha spinto i carabinieri del Nas a sequestrare il magazzino e le bottiglie. Il controllo ha interessato un esercizio commerciale a Cagliari.



Nel corso delle verifiche, i militari hanno individuato il deposito aperto senza autorizzazioni. “All’interno del magazzino, utilizzato per lo stoccaggio senza che fossero state effettuate le prescritte verifiche sui requisiti igienici, sono state rinvenute oltre 17 mila bottiglie di acqua minerale di varie marche e formati, per un volume complessivo di circa 20 mila litri – spiegano i carabinieri – . La mancanza di una preventiva valutazione sulla idoneità dei locali alla conservazione di prodotti alimentari ha reso necessario l’immediato sequestro amministrativo dell’intero quantitativo di merce”.

Il legale rappresentante della società è stato denunciato.