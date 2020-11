Un’indagine immediata delle commissioni Trasporti del Consiglio regionale per appurare se la compagnia di bandiera Alitalia abbia ricevuto interamente i finanziamenti per la continuità territoriale anche nel periodo di lockdown in cui ha operato a regime ridotto solo a Cagliari. Un intervento finanziario urgente della Regione sarda per tamponare le perdite delle società di gestione degli scali sardi, soprattutto quello di Cagliari, unico ad operare in perdita durante i tre mesi di lockdown.

Sono due delle richieste formulate dalla Uiltrasporti Sardegna. “Siano fortemente preoccupati – spiega il segretario generale della Uiltrasporti sarda, William Zonca -: tra chiusure effettive e annunciate e riduzioni dei voli l’unica cosa certa è che ad oggi non è stato creato un tavolo emergenziale sul sistema del trasporto aereo in Sardegna. Ci troviamo di fronte ad acquisizioni di quote di aeroporti sardi da parte di fondi privati e possibili scenari di chiusura. La nostra continuità territoriale rischia di uscire molto ridimensionata e non possiamo accettarlo”.

La Uiltrasporti sarda, ribadendo l’importanza e il ruolo fondamentale di Alitalia, unica a garantire i collegamenti aerei anche durante il periodo di lockdown, chiede trasparenza sui fondi per la continuità territoriale. “Vorremmo sapere se Alitalia ha percepito totalmente le sovvenzioni per i servizi in continuità territoriale anche per i mesi di lockdown in cui non ha effettuato neppure un volo da Alghero e da Olbia e ha tagliato il 60 per cento dei voli su Cagliari – si interroga Zonca -. Vista la differenza dei voli operati anche a tutt’oggi non vorremmo che la Regione avesse erogato gli stessi soldi pubblici al vettore. Riteniamo che le sovvenzioni debbano essere dimensionate al servizio effettivamente erogato. Questo permetterebbe di utilizzare i fondi residui per sostenere il sistema aeroportuale sardo, nello specifico lo scalo di Cagliari che ha garantito per i tre mesi di lock down il diritto alla mobilità dei sardi. Per questo chiediamo alle Commissioni regionali Trasporti e Bilancio di verificare l’effettiva contribuzione degli oneri di servizio per la continuità territoriale elargiti dalla Regione al vettore Alitalia”.