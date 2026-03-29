Nuova continuità aerea, pronti a partire. Ecco le novità su tratte, costi e beneficiari

Risparmi fino a 30 euro per un volo di andata e ritorno e garanzie su posti e orari nel nuovo servizio assegnato a Aeroitalia

di Francesca Mulas

Prende il via da domenica 29 marzo il nuovo servizio di continuità aerea dagli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero. Un avvio senza intoppi, almeno per ora: sul sito della compagnia aggiudicataria, Aeroitalia, da oltre un mese si possono prenotare i biglietti con destinazione Milano Linate e Roma Fiumicino.

Dal vecchio modello al bando nuovo

Il servizio era atteso da tempo: il vecchio modello definito con la giunta Solinas per il 2023 e 2024 è stato prorogato per due anni con diverse criticità, non ultimi i posti spesso non sufficienti a coprire le richieste. La nuova Giunta ha lavorato sin dal suo insediamento al nuovo bando per Milano e Roma con l’obiettivo di garantire posti e orari ai viaggi da e per l’Isola per i residenti. “Era un cambiamento necessario – ha affermato la presidente Alessandra Todde -, il vecchio modello non garantiva la certezza degli spostamenti da e per la Sardegna, in particolare per chi viaggia per motivi di lavoro, studio o salute, soprattutto nei periodi di maggiore richiesta. La nuova continuità arriva dopo un lungo periodo di negoziazioni con la Commissione europea e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la nostra priorità è sempre stata rendere la Sardegna sempre più aperta e accessibile”

“Il nuovo impianto della continuità territoriale – ha sottolineato l’assessora ai Trasporti Barbara Manca – è il frutto di quasi due anni di analisi, confronto e costruzione di un modello che finalmente guarda ai reali bisogni dei sardi, dei lavoratori, degli studenti, dei pazienti che viaggiano per cure, delle imprese e di tutti coloro che si muovono da e per la Sardegna”.

Tra i criteri del bando pubblicato lo scorso ottobre, la durata pluriennale e la possibilità di chiedere compensazione pubblica o di operare senza contributi secondo un modello ibrido meno rigido per le compagnie. La Regione ha valutato le offerte presentate da Ita Airways, Volotea e Aeroitalia e ha assegnato il servizio a quest’ultima compagnia, già aggiudicataria in proroga.

Le novità: nuove fasce orarie e tariffe più basse e accessibili

Da domenica 29 marzo dunque si può viaggiare con il nuovo servizio. Le tariffe sono più basse: Cagliari – Milano Linate ha un costo complessivo di 135,86 euro (con un risparmio di 20,96 euro rispetto a ieri), Cagliari – Roma costa 117,46 (con il vecchio servizio costava 145 euro); da Olbia si vola per Milano con 142,42, per Roma con 119,18. Il volo da Alghero con il nuovo schema di continuità è disponibile solo per Roma e costa 118,59 euro, mentre la tratta dall’aeroporto catalano per Linate non è stata ancora assegnata. Nel complesso il risparmio medio, rispetto a quanto si spendeva fino a ieri, è di circa 30 euro per un viaggio andata/ritorno.

Rispetto agli orari del vecchio modello divisi in tre fasce giornaliere, oggi si vola su quattro fasce: prima mattina tra le 6 e le 9, poi tra le 9 e le 13, pomeriggio dalle 13 alle 18.30, sera dalle 18.30 alle 23.

L’altra novità riguarda le categorie che hanno accesso alle tariffe agevolate: oltre alle persone con residenza in Sardegna, agli under 21, agli over 70 e alle persone con disabilità, oggi ci sono anche i lavoratori con sede stabile in Sardegna, gli sportivi agonisti tesserati con società sarde, i parenti dei residenti fino al terzo grado. In un primo momento Aeroitalia chiedeva certificati anagrafici da esibire entro 72 ore dalla prenotazione, oggi è sufficiente un’autocertificazione.