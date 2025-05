Concluso il progetto “Un Camper per la Prevenzione”, raccolti 353mila euro

Si è conclusa ieri la raccolta fondi destinata al progetto “Un Camper per la Prevenzione”. Il progetto promosso dal Comitato Sardegna in Rosa, con il supporto di Forte Village, Palazzo Doglio, Summer Mode, ha permesso di raccogliere 353 mila euro, interamente donati al Gruppo “Abbracciamo un Sogno”, che ha curato l’acquisto dell’ambulatorio mobile, già presente da ieri all’ingresso dell’hotel e che ne curerà la gestione operativa.

Il camper, destinato a diventare operativo nei prossimi mesi, è stato pensato come strumento concreto per portare la prevenzione sanitaria in tutta la Sardegna, anche nei territori più difficilmente raggiungibili dai servizi ospedalieri. Sarà gestito operativamente e logisticamente dal Gruppo Abbracciamo un Sogno, che ne coordinerà l’attività.

Durante la conferenza stampa di ieri, Dolores Palmas, Presidente del Gruppo Abbracciamo un Sogno – ha illustrato le dotazioni del mezzo, dotato di Mammografo digitale 3D con tomosintesi Planmed Clarity, Ecografo Samsung HM70, workstation di refertazione, defibrillatore, sistema di sanificazione e rampe telescopiche per l’accesso facilitato.

Come dichiarato da Dolores Palmas, il camper sarà gestito da personale sanitario specializzato (medici, tecnici, OSS) e offrirà screening gratuiti in tutta la regione a uomini e donne con una parte delle prestazioni erogata in forma gratuita, mentre un’altra sarà rivolta ad aziende e pubbliche amministrazioni nell’ambito di iniziative di prevenzione e responsabilità sociale. L’avvio del servizio è previsto al termine del processo di accreditamento da parte dell’Assessorato regionale alla Sanità. È già in corso una calendarizzazione, che sarà resa definitiva solo dopo il rilascio delle autorizzazioni.

“Sin dal principio abbiamo aderito con profonda convinzione e autentico entusiasmo a questa iniziativa, perfettamente coerente con la nostra visione – Lorenzo Giannuzzi, CEO e General Manager del Forte Village nonché fondatore di Palazzo Doglio: : creare valore, bellezza e benessere non solo per i nostri ospiti, ma anche per la comunità che ci circonda. Abbiamo partecipato attivamente alla raccolta fondi promuovendo momenti significativi all’interno delle nostre strutture: dagli aperitivi solidali in Corte Doglio al Pink Market con le artigiane sarde, dalla Camminata in Rosa al Forte Village fino alla cena stellata con lo chef Carlo Cracco. La nascita e la crescita di questo progetto rappresentano un esempio straordinario di collaborazione virtuosa, e siamo profondamente orgogliosi di aver contribuito alla sua realizzazione in meno di due anni.”

Rita Loffredo, Presidente del Comitato Sardegna In Rosa, ha ripercorso le tappe principali della campagna, a partire dalla conferenza stampa di lancio del 12 ottobre 2023 presso Palazzo Doglio, primo momento ufficiale di presentazione del progetto. In un anno e mezzo, numerosi eventi – tra cui iniziative sportive, convegni, aperitivi solidali, mercatini e cene di beneficenza – hanno contribuito in modo determinante al raggiungimento dell’obiettivo di raccolta fondi. A questi appuntamenti si sono affiancate altre iniziative significative, come la Lotteria Solidale e le donazioni spontanee da parte di cittadini e sostenitori.

La parola è poi passata a Eliana Costante, co-founder di Summer Mode, uno dei main partner del progetto sin dall’inizio, che ha contribuito attivamente anche attraverso la creazione di gioielli realizzati appositamente per alcuni eventi, e la seguente donazione di parte del ricavato alla raccolta fondi. Ha poi sottolineato la preziosa partecipazione di numerose realtà imprenditoriali del territorio.

Sono numerose, infatti, le aziende che hanno contribuito attivamente alla raccolta fondi. Tra queste Cfadda e Trony che hanno coinvolto i propri punti vendita in Sardegna con iniziative di donazione alla cassa, mentre La Rinascente ha promosso una giornata solidale nel periodo natalizio, destinando una percentuale delle vendite alla campagna. Significativo è stato anche il coinvolgimento di associazioni tra cui il Rotaract Distretto 2080, che ha organizzato la sfilata “Talenti in Passerella”, e il Rotary Club di Cagliari, promotore di più attività, tra cui il Concorso di Eleganza per Auto d’Epoca. La brandizzazione del camper è stata curata da Pubblicitas, che ha contribuito a renderlo un mezzo riconoscibile e simbolo della prevenzione, mentre Radio Sintony, in qualità di media partner, ha supportato la comunicazione e la diffusione del progetto. Ulteriore sostegno è arrivato da Banca di Cagliari, Fondazione di Sardegna, CACIP – Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari e dall’associazione “Certe luci non puoi spegnerle”, Rotary Quartu, Dario Sequi e i SuperAnimatori che hanno contribuito concretamente al successo dell’iniziativa.

La giornalista Alessandra Sallemi, che ha portato il saluto di GiULiA Giornaliste in sala, ha introdotto il tema della discriminazione, anche involontaria, legata alla salute e alla prevenzione, lanciando infine un appello affinché si continui a dare visibilità a questo progetto, destinato a diventare sempre più rilevante.

La parte conclusiva della conferenza stampa ha visto inoltre l’intervento del Dottor Giuseppe Frau, Vice Presidente del Consiglio Regionale e componente della Commissione Sanità: “In questo momento di difficoltà per la Sanità pubblica di rispondere ai bisogni di salute e assistenza dei cittadini è quanto mai opportuno sviluppare le alleanze con tutte le realtà del territorio, e come in questo caso il gruppo Abbracciamo un sogno e gli altri soggetti che hanno contribuito all’acquisto dell’ambulatorio camper. Uno strumento formidabile per fare prevenzione soprattutto nei quartieri e territori periferici. Come istituzioni regionali dobbiamo sostenere queste iniziative per venire incontro soprattutto ai soggetti più fragili.”