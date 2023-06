Con l’estate torna l’incubo incendi: vasto rogo a San Gavino, 3 elicotteri in azione

Torna l’estate e con lei anche l’allerta incendi nell’Isola. Complice anche l’ondata di caldo torrido che sta investendo la Sardegna, nel territorio sono divampati nelle ultime ore diversi roghi. Il più vasto è quello scoppiato a San Gavino, vicino alla statale 197.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni all’altezza del chilometro 10 per via del fumo che riduce la visibilità al minimo, rendendo difficile la circolazione. Il traffico è stato deviato dal personale Anas al chilometro 9,100 lungo la provinciale 4 in direzione Gonnosfanadiga, e al chilometro 12,500 verso la provinciale 61.

Diverse le squadre a terra impegnate nello spegnimento tra vigili del fuoco, Corpo forestale e volontari, mentre dall’alto stanno sganciando bombe d’acqua tre elicotteri della flotta regionale. Al momento non si registrano feriti o danni alle aziende. Un quarto elicottero sta dando manforte alla macchina antincendio per un rogo ad Arbus. Sono invece tre le squadre dei vigili del fuoco di Cagliari al lavoro per domare le fiamme divampate a Sestu e che rischiano di avvicinarsi ad alcune aziende agricole.