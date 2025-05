Comune Cagliari, emessi i mandati di pagamento per il contributo libri 2024/2025

“Sono stati emessi i mandati di pagamento per il contributo libri, anno scolastico 2024/2025″, Lo comunica il comune precisando che: “gli utenti che hanno indicato un codice Iban valido riceveranno il bonifico; gli utenti che hanno chiesto il pagamento per contanti dovranno recarsi presso uno sportello del Banco di Sardegna per l’incasso, muniti di un documento di identità e codice fiscale del richiedente e anche della studentessa o studente”.

“Per gli utenti ID domanda 82536 protocollo n. 221564 e ID domanda 84634 protocollo n. 242250, che hanno indicato un codice Iban non più operativo o palesemente errato, viene invece emesso un mandato di pagamento per contanti da incassare presso uno sportello del Banco di Sardegna – sottolineano dal Comune – Importante: i mandati di pagamento sono intestati allo studente. Pertanto, coloro che si recano presso il Banco di Sardegna per l’incasso del Buono libri 2024/2025 dovranno chiedere allo sportello il mandato del Comune di Cagliari intestato allo studente. Chiarimenti ulteriori possono essere richiesti telefonando al numero 070.6776436.

Di seguito l’avviso con l’elenco dei beneficiari e degli esclusi: https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/contributi_per_il_diritto_allo_studio__anno_2024?contentId=DOC184454