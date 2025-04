Comunali, ufficializzate le date: sette Comuni sardi al voto l’8 e il 9 giugno

Con la pubblicazione avvenuta oggi sul Buras del decreto della presidente Alessandra Todde per la fissazione della data di convocazione dei comizi elettorali, diventa ufficiale la data delle elezioni amministrative che si terranno in Sardegna, così come deliberato dalla Giunta regionale.

La data per lo svolgimento delle votazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali è fissata nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, in concomitanza con la consultazione referendaria. L’eventuale turno di ballottaggio, dove previsto, si terrà nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 giugno 2025.

Alla tornata elettorale sono interessati esclusivamente i Comuni che devono provvedere al rinnovo dei propri organi di governo per motivi diversi dalla scadenza naturale dei relativi mandati: Nuoro, Oniferi, Monastir, Cardedu, Goni, Soleminis e Luras.