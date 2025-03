Commissioni territoriali, avviso dell’Inps per la ricerca di dieci medici

Inps alla ricerca di medici per le commissioni territoriali. “La direzione regionale Inps Sardegna – si legge in una nota – al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni Mediche Inps territoriali di Cagliari, Iglesias, Olbia, Oristano e Sassari, ha pubblicato l’avviso in oggetto per il reperimento di 10 medici cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di prestazioni libero professionali finalizzate all’espletamento delle attività medico-legali dell’Istituto.

Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura entro il 03 aprile 2025.

“- spiegano dall’Inps – L’avviso, è consultabile sul sito www.inps.it, seguendo il seguente percorso: avvisi, bandi e fatturazione -> reclutamenti – selezioni territoriali, oppure, accedendo al link https://www.inps.it/it/it/avvisi-bandi-e-fatturazione/reclutamenti-territoriali/dettaglio.reclutamenti-territoriali.2025.03.avviso-pubblico-di-reperimento-di-medici-cui-confe_85.html“.