Colpo da 100mila euro in una abitazione a Usini, in manette due uomini

Sono finiti agli arresti domiciliari i due uomini ritenuti responsabili di un furto in abitazione avvenuto a Usini lo scorso 13 marzo che aveva fruttato ai ladri beni per oltre 100mila euro. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Sassari su richiesta della Procura, è stata eseguita nei giorni scorsi dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Sassari, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Usini.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due indagati sarebbero entrati nell’abitazione portando via oggetti in oro e orologi per un valore complessivo stimato in circa 100.000 euro. Fondamentali, per risalire alla loro identità, le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona: i militari sono riusciti a tracciare con precisione il percorso dei due, arrivati in paese a bordo di una Fiat Panda presa a noleggio.

Nel corso delle indagini è stata effettuata anche una perquisizione nell’abitazione di uno degli arrestati ed è stato recuperato un orologio rubato durante il furto del 13 marzo.