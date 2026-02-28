Colpito a Sassari durante una lite, muore 9 mesi dopo. L’autopsia chiarirà le cause del decesso

Si indaga su un uomo di 46 anni accusato di omicidio volontario.

È stata eseguita venerdì pomeriggio l’autopsia sul corpo di Sergio Arnaldo Serra, il il 46enne colpito per strada la sera del 28 maggio 2025, a Sassari e morto tre giorni fa nella casa di cura San Nicola, dove era ricoverato. L’uomo indagato per il suo pestaggio, è ora accusato di omicidio volontario.

Su disposizione del pm della Procura di Sassari Gianni Caria, l’esame autoptico è stato eseguito dal medico legale, Salvatore Lorenzoni, alla presenza del perito di parte, nominato dagli avvocati difensori dell’indagato, il medico legale Jessica Sanna.

Per sapere se la morte di Serra sia collegata ai traumi subiti nove mesi fa o ad altre cause, bisognerà aspettare i risultati delle analisi sui prelievi sui tessuti e organi eseguiti con l’autopsia.

Determinante sarà anche ricostruire il decorso clinico del 46enne dal momento del suo arrivo al pronto soccorso del Santissima Annunziata, la notte del 28 maggio 2025, compreso il lungo periodo di ricovero al Mater Olbia, fino ai suoi ultimi giorni trascorsi nell’istituto San Nicola di Sassari.

La persona indagata, un uomo di 46 anni che conosceva da tempo la vittima, si era presentato volontariamente due giorni dopo i fatti alla caserma della polizia locale, accompagnato dagli avvocati, Marcello Masia e Pierluigi Olivieri. Aveva dichiarato Serra aveva cercato di colpirlo con una testata, lui era riuscito a evitarla e lo aveva colpito a sua volta con una gomitata, per difendersi. Serra era caduto per terra, aveva perso conoscenza ed era stato soccorso e ricoverato in rianimazione.