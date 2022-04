Colpi, offese e minacce alla madre: arrestato un 52enne

Si è dovuta rifugiare a casa di una persona di famiglia, un’anziana donna, vittima di maltrattamenti da parte del figlio 52enne. Ed è proprio dall’abitazione in cui si era rifugiata che la donna ha chiamato la polizia e ha avuto il coraggio di denunciare quanto, per mesi, aveva subìto.

L’uomo ha continuato a inveire sulla madre anche in presenza degli agenti che lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia in flagranza di reato. L’uomo è stato portato nel carcere di Uta in attesa di essere processato.