Colpì il padre con una sedia dopo minacce col coltello, 39enne di Oliena condannato per tentato omicidio

I fatti risalgono al febbraio 2024: l’uomo aggredì il padre con una sedia dopo averlo minacciato con un coltello.
È stato accompagnato nel carcere di Badu ’e Carros Antonio Melis, 39 anni, originario di Oliena, condannato a 7 anni, 3 mesi e 22 giorni per il tentato omicidio del padre, Pasquale Melis, ex carabiniere in pensione di 69 anni.
L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Oliena in esecuzione di un ordine emesso dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Sassari. I fatti risalgono al 2 febbraio 2024, a Torpè, quando il 39enne, dopo aver minacciato il padre con un coltello, lo colpì più volte con una sedia, provocandogli gravi ferite alla testa.
In primo grado il gup del Tribunale di Nuoro, con rito abbreviato, aveva riqualificato il reato da tentato omicidio a lesioni gravi, condannando l’imputato a 4 anni di pena. La Procura ha però presentato ricorso e la Corte d’appello di Sassari ha riformato la sentenza, riconoscendo il tentato omicidio e aumentando la pena fino a oltre sette anni di reclusione.