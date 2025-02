Collegamenti Santa Teresa di Gallura-Bonifacio, la proposta della Regione: “Considerarli come una tratta nazionale”

Superare le difficoltà del collegamento marittimo tra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio. E’ l’obiettivo della seconda riunione del Comitato di Cooperazione frontaliera Italia-Francia ‘Trattato del Quirinale’ che si è tenuta ieri a Nizza e che ha visto la partecipazione di una delegazione della Regione composta dall’assessora dei Trasporti, Barbara Manca, dal suo capo di gabinetto, Francesco Sechi e dal delegato per le relazioni internazionali della Presidenza, Franciscu Sedda. La Regione ha portato al tavolo una proposta per superare le difficoltà nel collegamento . .

“La tratta Santa Teresa-Bonifacio – ha evidenziato l’assessora Manca – è un collegamento strategico per la Sardegna e la Corsica, ma soffre di una fragilità strutturale legata alla limitata disponibilità di traghetti compatibili con la normativa attualmente in vigore per i collegamenti internazionali. Abbiamo proposto una modifica normativa concreta che ci consentirebbe di superare questo vincolo e garantire un servizio più stabile ed efficiente”.

La titolare dei Trasporti della Giunta Todde ha avanzato infatti la richiesta di una modifica normativa che consenta di considerare il collegamento alla stregua di una tratta nazionale. Questo cambio di classificazione permetterebbe di ampliare la disponibilità di navi certificate senza ridurre gli attuali standard di sicurezza né modificare i protocolli per il controllo dei flussi internazionali di passeggeri e merci.

La giornata di lavori si è articolata in due momenti chiave. Nella sessione mattutina, l’Assessorato ha illustrato la problematica del collegamento ai rappresentanti tecnici delle altre Regioni frontaliere e ha presentato le possibili soluzioni per il rafforzamento del servizio marittimo. Nel pomeriggio, la proposta è stata portata dall’assessora Manca all’attenzione dei ministri degli Affari Esteri e dei rappresentanti parlamentari, avviando un percorso di confronto istituzionale per individuare le modalità di attuazione della misura.

Nel corso del vertice, l’assessora Barbara Manca ha incontrato tutte le principali personalità politiche presenti, tra cui il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani e i ministri degli esteri e dei trasporti della Repubblica Francese, Jean-Noël Barrot e Patrice Vergriete. Massima la condivisione di intenti con le rappresentanti delle istituzioni regionali della Corsica presenti a Nizza, la presidente dell’Assemblea della Corsica, Marie-Antoinette Maupertuis e la consigliera esecutiva della Corsica, Lauda Guidicelli-Sbraggia. Con loro sono state discusse le prospettive di cooperazione tra le due isole nel settore dei trasporti e la necessità di soluzioni strutturali per garantire un collegamento marittimo stabile ed efficiente.

“Confidiamo che questa proposta possa trovare il supporto necessario a livello nazionale e internazionale per risolvere una questione che incide sulla vita quotidiana di molti cittadini e sulle attività economiche delle due isole. Continueremo a lavorare affinché il collegamento tra la Sardegna e la Corsica possa essere finalmente garantito con regolarità e affidabilità”, ha concluso l’assessora Manca.

La Regione Sardegna proseguirà il confronto con le autorità italiane e francesi per arrivare a una soluzione strutturale che assicuri un servizio marittimo stabile tra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio, elemento essenziale per la continuità territoriale e per lo sviluppo delle relazioni tra le due regioni.