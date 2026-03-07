Codrongianos punta sul turismo culturale: riapre il museo e nasce il circuito con la basilica di Saccargia

Il percorso di valorizzazione sarà presentato durante la festa della Santissima Trinità di Saccargia con quattro giornate di eventi.

Codrongianos punta sul turismo culturale e sulla valorizzazione del proprio patrimonio storico e religioso. Il piccolo centro del Coros rafforza la strategia avviata negli ultimi anni con un percorso che intreccia rigenerazione dei luoghi, promozione culturale e nuove iniziative di marketing territoriale, con l’obiettivo di rendere il borgo più attrattivo nel medio e lungo periodo.

Tra i progetti centrali c’è quello finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito dell’investimento dedicato all’attrattività dei borghi storici, uno degli interventi più consistenti avviati dall’amministrazione comunale negli ultimi anni. L’iniziativa ha consentito di avviare un percorso di valorizzazione che mette in relazione i principali luoghi simbolo del territorio, a partire dalla basilica della Santissima Trinità di Saccargia, uno dei monumenti romanici più importanti della Sardegna.

Il progetto punta alla creazione di una rete stabile di luoghi, esperienze e servizi culturali, capace di rafforzare la presenza turistica e offrire ai visitatori un’esperienza più completa del territorio. Un tassello fondamentale di questo percorso sarà la riapertura del Ce.Do.C., il Centro di documentazione di Codrongianos, interessato da interventi di riqualificazione degli spazi e di ampliamento dei contenuti espositivi grazie alla concessione di nuove opere da parte della parrocchia e dell’arcidiocesi di Sassari.

La riqualificazione del museo consentirà di attivare un circuito museale integrato con la basilica di Saccargia, atteso da anni. L’obiettivo è collegare la dimensione storico-artistica del complesso monumentale con il racconto del territorio, della comunità e delle tradizioni locali, favorendo una maggiore permanenza dei visitatori e ricadute positive per le attività economiche del paese.

Il percorso di valorizzazione verrà presentato al pubblico durante la festa della Santissima Trinità di Saccargia, in programma il 31 maggio, che quest’anno sarà accompagnata da un calendario di iniziative distribuite in quattro giornate. Accanto agli appuntamenti religiosi e alle celebrazioni tradizionali, il programma prevede eventi culturali e musicali organizzati in collaborazione con il Comitato dei festeggiamenti della Santissima Trinità di Saccargia 2026 e con la Pro loco di Codrongianos.

La manifestazione sarà anche l’occasione per presentare InCoros, un portale turistico digitale ideato dal Comune di Codrongianos e promosso dall’Unione dei Comuni del Coros, che riunisce dodici centri del territorio. La piattaforma è pensata come uno strumento di promozione condivisa capace di valorizzare borghi, tradizioni, paesaggi e attrattori culturali attraverso contenuti multimediali e percorsi di visita integrati.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia che punta a rafforzare la riconoscibilità del Coros come destinazione turistica legata alla cultura, alla storia e alle esperienze locali. In questo quadro, la partecipazione delle associazioni e della comunità rappresenta uno degli elementi centrali del progetto, in linea con gli obiettivi del programma nazionale di rigenerazione dei piccoli borghi.

“L’amministrazione comunale ha lavorato con entusiasmo a un progetto che inizialmente non pensavamo potesse diventare così importante”, afferma il sindaco Cristian Budroni. “Dai finanziamenti che siamo riusciti a ottenere fino alla riapertura del museo Ce.Do.C., il percorso intrapreso rappresenta un punto di partenza per nuove progettualità legate alla valorizzazione del patrimonio e al turismo esperienziale”.

Secondo il primo cittadino, iniziative come il circuito museale, la programmazione culturale legata alla basilica di Saccargia e la collaborazione con il tessuto associativo locale possono contribuire non solo alla crescita turistica del territorio ma anche a generare opportunità economiche e occupazionali. “Sono percorsi importanti che possono dare risposte anche sul fronte dello spopolamento”, conclude Budroni, “rafforzando identità, comunità e sostenibilità”.