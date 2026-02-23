Ciclismo, il Giro della Sardegna torna dopo 15 anni. Cuccureddu: “Occasione per valorizzare il turismo non solo balneare”

Cinque tappe da Castelsardo fino a Olbia, 23 squadre e atleti da 26 nazioni. L’assessore: “Vetrina internazionale per l’Isola”.

Sarà Castelsardo a ospitare mercoledì 25 febbraio la partenza del Giro della Sardegna, che si concluderà dopo cinque tappe domenica 1 marzo a Olbia. La corsa torna nell’Isola dopo quindici anni di assenza. L’annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa a Sassari, dove l’assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu ha sottolineato la portata dell’evento. “Il Giro ciclistico della Sardegna torna dopo 15 anni sulle nostre strade. È un appuntamento molto atteso che accenderà i riflettori mediatici internazionali sulla nostra Isola, anche grazie alle dirette quotidiane su Rai Sport, in un periodo in cui molti italiani iniziano a programmare le vacanze estive e primaverili”.

La prima tappa collegherà Castelsardo a Bosa, attraversando alcuni dei borghi più suggestivi dell’Isola e transitando davanti a simboli come la Roccia dell’Elefante. Nel corso delle cinque tappe verranno toccate tutte le otto province, con passaggi sia lungo la costa sia nell’interno, oltre a tratti vicini a importanti siti archeologici. Tra questi, le Domus de Janas, recentemente inserite nella lista Unesco del Patrimonio dell’Umanità. “È un’occasione per valorizzare i nostri prodotti turistici – ha aggiunto Cuccureddu – dal turismo nei borghi a quello culturale”.

L’evento è organizzato dal Gs Emilia e rappresenta la prima prova della terza edizione della Coppa Italia delle Regioni, coordinata dalla Lega Ciclismo Professionistico e dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

Ai nastri di partenza 23 squadre e atleti provenienti da 26 nazioni, a conferma del profilo internazionale della corsa. Tra i nomi più attesi figurano Filippo Zana della Soudal Quick-Step, ex campione italiano e vincitore di tappa al Giro d’Italia 2023, e il compagno di squadra Gianmarco Garofoli, azzurro ai Mondiali in Ruanda. Attenzione anche a Fausto Masnada della MBH Bank CSB Telecom Fort, vincitore di tappa al Giro d’Italia 2019, e all’ecuadoriano Jonathan Caicedo della Petrolike, che nel 2020 si impose sull’Etna al Giro d’Italia conquistando anche la maglia di miglior scalatore.

Sul fronte internazionale spicca il colombiano Iván Ramiro Sosa dell’Equipo Kern Pharma, vincitore per due volte della Vuelta a Burgos. Tra i giovani, riflettori su Lorenzo Mark Finn, campione mondiale Juniores nel 2024 a Zurigo e iridato Under 23 nel 2025 a Kigali.