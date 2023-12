Chiude diabetologia al Brotzu, il sindacato: “Situazione fuori da ogni regola”

A pochissimi giorni dal trasferimento del più importante Centro diabetologico della Sardegna, al Brotzu nessuno conosce le modalità operative e organizzative per garantire l’assistenza ai pazienti diabetici. Lo denuncia Usb sanità Sardegna che riferisce: dal primo gennaio tutto il personale del reparto dovrà presentarsi al Binaghi per prendere servizio, come comunicato dalla direzione generale a medici, infermieri e personale di supporto.

“La speranza che qualcuno faccia un passo indietro, in questo caso la parte interessata è la direzione della Asl 8, ormai è ridotta al lumicino – dice Gianfranco Angioni dell’esecutivo nazionale di Usb e referente regionale -. Una situazione irreale e inimmaginabile anche per il tipo di modalità amministrativa e sanitaria che si è rivelata fuori da ogni regola. La situazione è fortemente preoccupante ed è costantemente sotto controllo dall’amministrazione del Brotzu anche per scongiurare gli eventuali problemi medico legali”.

Il sindacato chiede risposte urgentissime da dare a pazienti e operatori e attacca Doria. “L’ assessore alla Sanità deve dimostrare di esistere, chiarisca immediatamente cosa avverrà a partire dal primo gennaio per i pazienti ricoverati con terapie insulinizzanti e sotto controllo diabetologico. Chiarisca inoltre, dove dovranno presentarsi i pazienti seguiti dal centro del Brotzu. Nel 2024 il centro ha già diverse migliaia di prenotazioni”. Conclude il sindacalista: “Non saremo disponibili a tollerare pregiudizi a pazienti e operatori e Usb presenterà in Procura tutti i disservizi che si verranno a creare”.