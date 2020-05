Una rivendita di fiori e di piante è stata distrutta da un incendio nella notte a Olbia. Le fiamme hanno gravemente compromesso il chiosco situato in via Roma, proprio di fronte al cimitero. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 3 e mezzo del mattino, quando alla chiamata arrivata al comando dei vigili del fuoco di Sassari hanno risposto due squadre operative del distaccamento di Olbia, i cui operatori hanno messo in sicurezza la zona interessata dal rogo e hanno provveduto a spegnere le fiamme. Solo successivamente i vigili del fuoco e i carabinieri di Olbia si sono attivati per cercare di capire se l’incendio sia stato di natura dolosa o cosa possa averlo provocato.