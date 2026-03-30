Chiama i soccorsi per un incidente a Quartucciu, poi (ubriaco) aggredisce i carabinieri: arrestato

Un 51enne senza patente e con un tasso alcolemico quasi quattro volte oltre il limite ha aggredito i carabinieri durante i controlli. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Chiede l’intervento dei soccorsi dopo un incidente stradale, ma l’uomo era ubriaco, non aveva la patente e la situazione degenera fino a una aggressione ai carabinieri. È successo a Quartucciu, in via Primo Maggio, dove un 51enne è stato fermato dai militari della Sezione Radiomobile della compagnia di Quartu Sant’Elena al termine di un intervento per un tamponamento.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva contattato il numero di emergenza 112 per segnalare l’incidente. Una volta sul posto, però, i carabinieri avrebbero accertato che il conducente era alla guida senza aver mai conseguito la patente. Sottoposto al test alcolemico, il 51enne sarebbe risultato positivo con un tasso di quasi quattro volte superiore al limite consentito.

La situazione si è aggravata durante le operazioni di verbalizzazione e di rimozione del veicolo, destinato al sequestro amministrativo. In questa fase, l’uomo avrebbe iniziato a opporre resistenza, rivolgendo minacce di morte ai militari e tentando di colpirli con pugni per ostacolare le attività. Dopo aver riportato la calma, i carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato accompagnato nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio con rito direttissimo.