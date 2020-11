Nuovo riconoscimento per l’hotel Chia Laguna, nel sud ovest della Sardegna, che si conferma Mediterranean’s Leading Family Resort 2020 e quindi leader nel Mediterraneo nell’ambito dell’offerta per le famiglie. Il resort di Chia si è aggiudicato il premio nell’ambito della 27/a edizione dei World travel awards, considerati gli Oscar del Turismo. Nelle passate edizioni il Chia Laguna aveva vinto come World’s Leading Beach Family Resort e Italy’s Leading Beach Family Resort.

Il resort a 5 stelle fa parte del gruppo Italian Hospitality Collection, che con il Grotta Giusti, in Toscana, ha ottenuto il “World’s Best Thermal Grotto Spa”, mentre il Fonteverde, sempre in Toscana, è stato eletto “World’s Best Country House Hotel Spa”. “Questi nuovi riconoscimenti sono motivo di grande orgoglio per tutto il gruppo e confermano il nostro impegno nella continua ricerca dell’eccellenza – commenta Marcello Cicalò, direttore operativo di Italian Hospitality Collection -. Sono il risultato del lavoro costante di tutto il team e ci incoraggiano a continuare a garantire livelli sempre più alti di qualità, con forte impegno e grande passione”.