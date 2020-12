Il patron del Billionaire, Flavio Briatore, dopo le polemiche sull’apertura delle discoteche ad agosto, torna a parlare di Sardegna. Questa volta lo fa per uno scopo benefico attraverso un video postato su Instagram in cui fa un appello per aiutare Bitti, il paese del Nuorese devastato dall’alluvione del 28 novembre. L’imprenditore di Cuneo vanta antiche frequentazioni nel borgo: anni fa con i pastori aveva cercato di mettere in piedi una campagna di marketing per la vendita del pecorino sardo.

“Voglio dare un saluto e un abbraccio affettuoso a Bitti in Sardegna e a tutti i suoi abitanti – esordisce Briatore nel video -. Voi sapete che lì è successa tragedia, una inondazione ha annullato il paese, ci sono stati tre morti e il paese è in una difficoltà incredibile. Oggi c’è un mio collaboratore sul posto per vedere quali sono le necessità per ricominciare una vita normale. Mi dicono che manca tutto e in questo momento bisogna fare qualcosa”. Lui stesso è pronto a fare la sua parte: “Voglio ripristinare il panificio, mettere i fondi a disposizione perché possa riprendere a produrre pane al più presto, me ne occuperò io personalmente. Ma anche voi dovete dare una mano: la gente ha bisogno adesso non tra sei mesi.”

Per questo Briatore ha deciso di aprire un conto: che si chiamerà ‘Billionaire Bitti emergenza’ e sarà gestito, annuncia l’imprenditore, “da sei persone di Bitti, che conosco , sono tutti ragazzi eccezionali. Cercherò di coinvolgere i nostri clienti di Dubai, Montecarlo, Londra ma anche italiani. Dovete cliccare sul mio accaunt Instagram e lì troverete tutte le informazioni. Mi raccomando – conclude – siamo genererosi”.

IL LINK DEL VIDEO INSTAGRAM

https://www.instagram.com/p/CITEJGuqQPu/