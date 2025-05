Casa in centro storico trasformata in centrale dello spaccio, due arresti

Avevano trasformato la loro abitazione nel centro storico di Sassari in una vera e propria centrale dello spaccio attiva 24 ore su 24. Una coppia, un uomo e una donna, è stata arrestata martedì dai Carabinieri della Compagnia di Sassari con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

L’operazione è scattata al termine di un’indagine che ha permesso ai militari di ricostruire il sistema messo in piedi dai due. Dalla finestra dell’abitazione, protetta da una grata, venivano vendute cocaina ed eroina direttamente sulla strada: gli acquirenti si avvicinavano all’apertura e ricevevano le dosi senza dover entrare in casa, garantendo così un flusso costante di clienti e una maggiore difficoltà per eventuali controlli.

Durante il blitz, i carabinieri hanno sequestrato numerose dosi di droga, già confezionate e appena cedute. Tutti i clienti identificati sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. In uno dei casi documentati, una donna si sarebbe recata a comprare la droga portando in braccio un bambino di pochi anni, dettaglio che ha ulteriormente aggravato il quadro.

I due arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Bancali, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’indagine prosegue per individuare eventuali ulteriori complici o ramificazioni dell’attività illecita.