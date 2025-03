Capoterra, irregolarità nell’organizzazione del lavoro: operai Teknoservice scioperano

Gli operatori ecologici dipendenti della società Teknoservice al lavoro nell’appalto di Rsu del Comune di Capoterra sul piede di guerra. “I lavoratori si asterranno dal lavoro per l’intera giornata di domani 20 marzo”. Lo comunicano la Fp Cgil di Cagliari e la Uuil Trasporti, che hanno proclamato l’astensione dopo che sono fallite tutte e due le fasi di conciliazione previste dalla Legge sul diritto di sciopero.

Le motivazioni che hanno indotto i lavoratori del cantiere di Igiene Urbana del Comune di Capoterra e le organizzazioni sindacali a proclamare una giornata di sciopero derivano da situazioni e fatti che da tempo generano confusione e malcontento tra i lavoratori. “In particolare – spiegano -, alcuni mezzi utilizzati per la raccolta/spazzamento non sono del tutto efficienti e i bagni si allagano quando piove e questo ne condiziona l’utilizzo. Inoltre, sono emerse alcune irregolarità nella organizzazione del lavoro: la domenica il personale non viene utilizzato con il principio della rotazione, l’ordine di servizio viene esposto giornalmente e solo dopo che i lavoratori hanno smontato, le buste paga vengono consegnate con enorme ritardo, lo straordinario viene pagato solo in parte e a seguito dell’apertura delle procedure di raffreddamento e conciliazione”.

Ma non solo: “Inoltre – e questa è la cosa più grave – si evidenzia in questo ultimo periodo un eccesso di contestazioni disciplinari e viene segnalato un atteggiamento eccessivamente severo e squalificante della dirigente locale nei confronti delle maestranze, tale da creare un forte malessere nei lavoratori che sempre più spesso ricorrono all’istituto della malattia e al sostegno di terapie di tipo psicologico che hanno come indicazione stress da lavoro correlato”.