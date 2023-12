Capodanno plastic free a Tortolì. Si balla con i tormentoni del rapper Alfa

Sarà un Capodanno all’insegna dell’ecosostenibilità quello che darà il benvenuto al nuovo anno a Tortolì: l’unico in Sardegna completamente plastic free. La plastica sarà completamente bandita e sarà assolutamente vietato disperdere palloncini nell’ambiente. Solo bicchieri e cannucce in carta e lattine riciclabili. Una scelta quella degli organizzatori dell’Associazione Amo il mio paese e dell’amministrazione comunale per porre l’accento sulla necessità di dare un deciso cambio di passo verso un mondo più sostenibile.

Sul palco dell’ultimo dell’anno il protagonista sarà il rapper genovese Alfa. Il giovane rapper e cantautore genovese (suo il tormentone “Bellissimissima <3”) scalderà la notte di San Silvestro. Non mancheranno spettacolo, cabaret e divertimento per tutti i gusti. Ci sarà poi il party Barbie sound con musica anni novanta, performance, gadget e laser show. Anche quest’anno in piazza ci sarà Giuliano Marongiu che presenterà la serata e accompagnerà i presenti nel countdown alla mezzanotte per salutare il 2023. L’appuntamento è nel cuore della cittadina, il piazzale Porrà, a partire dalle 19.