Capodanno, da Cagliari a Nuoro migliaia di persone ai concerti dei big della musica italiana

Grande successo in tutta la Sardegna per i festeggiamenti di Capodanno in piazza con i concerti dei big della musica.

Alla Fiera di Cagliari per Marco Mengoni sono arrivate 20 mila persone, lo confermano i dati forniti dal Comune. La serata è stata anticipata da una serie di dj set curata da Simonluca, Jfk, Sgribaz, Andrea Laddo, Vence e da un fuori programma del calciatore Leonardo Pavoletti che ha salutato il pubblico dividendo il palco con la giornalista Valentina Caruso.

“Questo straordinario concerto – il commento del sindaco Paolo Truzzu – ha posto la nostra città al centro dell’attenzione nazionale e ha creato un significativo indotto economico grazie ai numerosi turisti e a tutti i sardi che sono venuti a trovarci”.

Soddisfatta anche l’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau: “Questo evento non solo ha incantato i nostri cuori con la magia della musica, ma ha anche fatto vibrare l’economia locale. In ogni nota e in ogni applauso, abbiamo testimoniato il potere di unire la comunità attraverso l’arte e la cultura”.

Ad Alghero sono state circa circa 50mila le persone arrivate al porto turistico per assistere all’esibizione di Ligabue per il Cap D’Any 2024.

“Alghero è stata la protagonista assoluta grazie alla collaborazione di tutti. Grazie di cuore per aver reso possibile questo straordinario inizio di anno – ha evidenziato il sindaco Mario Conoci -. È stato merito di un incredibile lavoro di squadra che ha coinvolto amministrazione, enti pubblici, professionisti e aziende che, grazie alla grande capacità organizzativa dimostrata, hanno reso possibile una tre giorni di grandi eventi perfetta in ogni singolo dettaglio. Tante le persone che hanno dedicato mesi di impegno per ideare e preparare uno spettacolo che resterà nei nostri ricordi”. Il sindaco ringrazia “tutti, dalla Polizia Locale alle Forze dell’Ordine e le associazioni di volontariato che hanno garantito la sicurezza durante gli eventi» e chi, «pur non assistendo allo spettacolo, ha lavorato instancabilmente nei settori chiave come ospedali, caserme e attività private, assicurando servizi indispensabili a tutti”.

Oltre 40 mila persone a Olbia hanno assistito alla doppia esibizione di Zucchero e Salmo, circa 3mila quella che invece hanno scelto il concerto di Mahmmod a Castelsardo. Ben 14mila persone a Sassari hanno assistito al concerto di Renga e Nek, in migliaia a Nuoro per l’esibizione di Noemiche ha voluto omaggiare la Sardegna cantando il tradizionale “No potho reposare.