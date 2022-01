Capodanno, brindisi in strada e botti: un ferito a Decimomannu

Centinaia di persone in strada, botti e fuochi d’artificio, ma pochi assembramenti. È il bilancio del Capodanno in Sardegna, dove al momento si registra solo una persona ferita a Decimoammnu per l’esplosione di un petardo. L’episodio è però avvenuto molte ore prima della mezzanotte. In ospedale è finito un uomo di 54 anni. Stava accendendo il petardo in strada quando è esploso. A causa della deflagrazione è rimasto ferito alla mano.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118. Il ferito è stato portato all’ospedale Brotzu di Cagliari, rischia le falangi di tre dita. Tornando ai festeggiamenti le forze dell’ordine a Cagliari, Sassari, Olbia e Nuoro hanno messo in campo decine di uomini e pattuglie per far rispettare le varie ordinanze firmate nei giorni scorsi dai sindaci che vietavano in alcuni casi la vendita di bevande in vetro e lattina da asporto, l’uso obbligatorio della mascherine e il divieto di far esplodere botti.

In quasi tutte le città tante persone hanno scelto di attendere la fine del 2021 cenando nei locali e poi si sono riversate in strada. Non si sono registrati assembramenti particolari anche se di fatto, come avvenuto a Cagliari, tantissima gente si è ritrovata in piazza Yenne o lungo corso Vittorio Emanuele.

[Foto d’archivio]