Caos rifiuti elettronici a Cagliari e Sassari, non disponibile l’impianto di smaltimento

Bloccato il conferimento di Raee negli ecocentri e nelle isole ecologiche mobili.

L’indisponibilità dell’impianto di smaltimento convenzionato per i rifiuti elettronici Raee sta causando disagi nei centri più grandi della Sardegna, in particolare a Cagliari e Sassari.

Nel capoluogo, fino a mercoledì 11 marzo compreso, è sospeso il conferimento dei Raee negli ecocentri di viale Sant’Elia e via San Paolo, così come nelle isole ecologiche mobili di via Pisano e piazza Puglia. Stop anche alla raccolta a domicilio attraverso il servizio di ritiro ingombranti.

Fino a quella data non potranno essere conferiti televisori e monitor, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, pile e batterie di qualsiasi tipologia e dimensione, oltre ai piccoli elettrodomestici come asciugacapelli, telefoni, personal computer, stampanti e frullatori.

A Sassari il servizio, salvo ulteriori contrattempi, dovrebbe riprendere il 9 marzo. Fino a quel giorno resta sospeso il ritiro su prenotazione tramite numero verde e il conferimento nei centri di raccolta e nelle isole ecologiche mobili di apparecchi come aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrici, computer, stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori e radio.

Le altre tipologie di Raee, tra cui frigoriferi, cucine, lavatrici, lavastoviglie, monitor, televisori e tubi fluorescenti, continueranno invece a essere ritirate regolarmente.