Cane randagio a Pula sbrana un gatto, Aidaa: “Denunciamo il sindaco”

Un cane randagio ha catturato e sbranato un gatto casalingo a Pula. L’Associazione italiana difesa animali e ambiente presenterà una denuncia contro il sindaco per violazione della legge sul randagismo. “La norma parla chiaro – si legge in una nota di Aidaa – e attribuisce ai sindaci la responsabilità della lotta al randagismo sul territorio comunale e che la stessa responsabilità sia allargata ai danni compiuti dagli animali vaganti sul territorio che non sono messi in sicurezza”.

“Ovviamente – proseguono gli animalisti – il cane non ha colpe in quanto ha agito per fame, diversa la situazione di chi aveva l’obbligo per legge di monitorare, mettere in sicurezza e soprattutto controllare quel cane: pare che episodi del genere siano già successi in passato”.