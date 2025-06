Campagna Antincendio 2025, incontro tra la Protezione civile e i volontari ad Abbasanta

Entra nel vivo la Campagna Antincendio Boschivo 2025. La Protezione civile regionale ha incontrato le organizzazioni di volontariato regionali ad Abbasanta per chiudere con un debriefing la campagna 2024 e aprire quella di quest’anno, alla presenza dell’assessora dell’Ambiente, Rosanna Laconi, che con il Direttore Generale della Protezione Civile, Mauro Merella, hanno aperto i lavori della giornata.

Dopo il saluto istituzionale della sindaca di Abbasanta, Patrizia Carta, l’assessora Laconi ha rimarcato il ruolo strategico del volontariato nella difesa dell’ambiente e nella prevenzione degli incendi: “Il lavoro per Ambiti territoriali rappresenta un’opportunità preziosa per razionalizzare i costi, mettere a sistema le risorse delle organizzazioni di volontariato e promuovere sinergie operative attraverso apposite convenzioni. Questo momento di confronto è fondamentale per valorizzare ciò che è stato fatto e per correggere eventuali criticità. Il volontariato di protezione civile in Sardegna è un’eccellenza, ma sono certa che, con l’impegno di tutti, possiamo migliorare ulteriormente”.

I lavori della giornata di domenica sono proseguiti con l’intervento del Direttore Generale, Mauro Merella, che ha illustrato i dati delle campagne antincendio dal 2019 al 2024: “nel 2023, nella sola provincia di Cagliari, il volontariato di protezione civile è intervenuto nel 65% degli incendi, affiancando con almeno una squadra il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale”. Merella ha inoltre presentato il progetto “Gemellaggi AIB 2025”, che vedrà il coinvolgimento di oltre 200 volontari provenienti da Lombardia e Friuli Venezia-Giulia, distribuiti in 15 campi base attivi su tutto il territorio regionale.

Sono intervenuti, inoltre, il presidente della Rappresentanza del volontariato regionale, Emilio Garau, il direttore del Servizio volontariato della Direzione Generale Protezione Civile, Aldo Derudas e i rappresentanti delle principali strutture operative impegnate nelle attività Anti Incendio Boschivo (AIB) – Michele Chessa, direttore del Servizio territoriale ispettorato di Oristano del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; Maurizio Mallocci, direttore del Servizio territoriale di Oristano di Forestas; Salvatore Corrao, direttore dell’Ufficio prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco – che hanno sottolineato l’importanza della prevenzione e della formazione continua, attraverso anche le attività di re-training già avviate dal Corpo Forestale.

Le organizzazioni di volontariato presenti hanno infine condiviso osservazioni, proposte, criticità e punti di forza emersi nel corso delle attività, offrendo piena disponibilità e spirito collaborativo per affrontare con efficacia la prossima Campagna AIB 2025.