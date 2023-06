Camion a fuoco, chiuso un tratto della Statale 131 in direzione di Cagliari

Una carreggiata della Statale 131 è stata chiusa dall’Anas per via di un mezzo pesante che ha preso fuoco. Il camion stava percorrendo la strada in direzione di Cagliari, quando è stato avvolto dalle fiamme. Si trovava all’altezza dello svincolo di Sassari/Caniga.

“Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Cagliari/Caniga”, si legge in una nota diffusa dall‘Anas. Che annuncia un nuovo aggiornamento non appena la circolazione potrà riprendere regolarmente. Per info, il numero verde gratuito è 800.841.148.