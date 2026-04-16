Cambio alla guida del Parco di Porto Conte, nominato il nuovo direttore

L’azienda speciale si prepara ad avviare una nuova fase: il nuovo direttore ha maturato lunga esperienza nel Parco de La Maddalena.

Cambio alla guida dell’azienda speciale Parco di Porto Conte, che si prepara ad avviare una nuova fase con la nomina del nuovo direttore. L’incarico sarà affidato a Giulio Ermenegildo Maria Plastina, con decreto del presidente dopo la deliberazione dell’assemblea, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Plastina, laureato in Scienze nautiche all’Istituto universitario navale di Napoli, ha maturato una lunga esperienza nel Parco nazionale arcipelago La Maddalena, dove ha sviluppato competenze nella gestione delle aree protette. Il suo incarico avrà una durata di cinque anni a partire dalla firma del contratto.

“Accogliamo con grande soddisfazione il dottor Plastina – sottolinea il presidente del Parco Emiliano Orrù, a nome del direttivo composto da Franca Carta e Luca Pais – una figura di comprovata esperienza e competenza che, siamo certi, grazie alla sua visione e alla conoscenza approfondita delle dinamiche legate alla tutela e alla valorizzazione delle aree protette, saprà accompagnare il Parco in una nuova fase di crescita, rafforzando il percorso già avviato all’insegna della trasparenza, dell’innovazione e del dialogo con il territorio e tutti i portatori di interesse”.

Il direttivo ha inoltre espresso un ringraziamento al direttore uscente Mariano Mariani “per il lavoro svolto con professionalità, dedizione e senso delle istituzioni nel corso del suo incarico, contribuendo in maniera significativa al consolidamento e allo sviluppo dell’Ente”.