“Ajo’ a comprare il calendario della Polizia di Stato!”. È l’appello lanciato in Sardegna da Marco Bazzoni, attore e comico conosciuto come Baz, da Gianfranco Zola, da Benito Urgu nella veste di Desolina Vacca e dal comico Alessandro Pili, sindaco di Scraffingiu. Sono loro i testimonial in Sardegna del calendario 2021 della Polizia di Stato.

In un video di poco più di due minuti, i quattro testimonial annunciano l’iniziativa. Perché anche quest’anno il ricavato delle vendite sarà devoluto al Comitato Italiano per l’Unicef, nello specifico per il progetto volto a fronteggiare le situazioni di disagio minorile conseguenti all’emergenza da Covid-19 nonché al Piano di assistenza continuativa ‘Marco Valerio’ a favore del personale della Polizia di Stato con figli affetti da gravi disabilità.

“Due iniziative importanti” come ricorda anche Gianfranco Zola che nel video dice: “Facciamo squadra insieme. È un momento in cui tutti possiamo far la differenza”. Le 12 immagini del calendario, scattate da vari fotografi e in

epoche diverse, sintetizzano i 40 anni di storia della Polizia di Stato iniziata nel 1981.