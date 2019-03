“Il trucco per cambiare il mondo”. Il trucco sono ombretti, rossetti e ciprie. Piccoli kit di bellezza che grazie a ‘Makeup smile’ girano nei reparti di oncologia degli ospedali sardi. La onlus è stata fondata dalle amiche di Federica, una ragazza che non c’è più (nella foto di copertina tutto il gruppo). Portata via da un male incurabile. Ma è nata con lei l’idea di portare in corsia tutto l’occorrente per una seduta di bellezza.

Alla onlus è stato dedicato oggi un articolo da Corriere della Sera, nella sezione delle ‘Buone notizie’. Perché le amiche di Federica non si sono fermate e per onorare la sua memoria “dedicano una parte del proprio tempo a chi affronta momenti difficili”, si legge sul tempo, all’indirizzo www.makeupsmile.it. Con tre missioni dichiarate: “Il team è più creativo coi pennelli che non con le parole; testa tra le nuvole, piedi nell’acqua e mani che creano infiniti mondi; le emozioni più belle son quelle degli affetti sinceri: immortalarle è la nostra passione”.