Mentre proseguono le ricerche del caimano Jack, sparito dal circo Martin a Orosei, sulla costa del Nuorese, nella notte tra domenica e lunedì, la notizia della scomparsa – un furto, come hanno denunciato i titolari del circo – ha dato una svolta all’estate 2019 in Sardegna. Sulla vicenda si è scatenata l’ilarità sulle chat e sul web, diventando un vero e proprio tormentone nelle discussioni on line e sotto l’ombrellone. Da giorni impazzano sui social i cosiddetti ‘meme’ (le foto ritoccate con tanto di scritta) sul coccodrillo in fuga nelle due varianti linguistiche dell’italiano e del sardo, alcuni dei quali esilaranti.

Prima la parodia con il logo di una nota marca di abbigliamento che ha per simbolo il coccodrillo, poi c’è il coccodrillo allo spiedo come se fosse un maialetto sardo. E ancora: il caimano che bussa alla porta: “Sono io ajo apri”. In alcuni casi i meme sulla fuga del caimano si intrecciano con le altre notizia dell’attualità come la crisi di Governo. “Quando tutti stanno seguendo la crisi del Governo italiano e tu te ne freghi perché sei in Baronia cercando il coccodrillo”. O la parodia del “cattivo” dell’Uomo Ragno trasformato in coccodrillo.

Ironizza sulla vicenda anche il sindaco Nino Canzano, uno dei primi a dare la notizia su Facebook, dopo la denuncia del titolare del circo: “Dopo un primo momento di preoccupazione – ha detto all’Ansa – la cosa è sfuggita di mano sul lato ironico e il nostro paese ha avuto questa improvvisa notorietà. Molte volte abbiamo investito in depliant e marketing per far arrivare i turisti, ma questa notizia del coccodrillo, se fossi stato malizioso, l’avrei dovuta inventare io – ride Canzano – Tra l’altro ci sono passato io stesso: mi hanno fatto la caricatura mentre cavalco un coccodrillo”. Poi però annuncia: “Stiamo predisponendo un regolamento secondo cui potranno venire a Orosei solo gli spettacoli circensi che non hanno al loro interno animali in cattività. C’è una forte sensibilità su questo tema – conclude Canzano – e devo dire che è un tema che mi sta molto a cuore anche al di là di ciò che è successo in questi giorni”