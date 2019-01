Martedì 15 gennaio andrà in onda su Sky Uno una nuova puntata di “4 Ristoranti“, programma televisivo condotto da Alessandro Borghese. Lo chef romano è tornato in Sardegna per andare alla ricerca del “miglior ristorante di nuova generazione” nei quartieri di Stampace e la Marina di Cagliari. I ristoranti messi al vaglio sono stati l’Osteria Kobuta di Riccardo Porceddu (sito in via Sardegna), Josto di Pierluigi Fais (sito in via Sassari), Niu Restaurant di Natalia Corona (sito in Corso Vittorio Emanuele) e Su Cumbidu di Gian Michele Dedoni (sito in via Napoli).

Il programma, basato sul format tedesco “Mein Lokal, Dein Lokal” in onda sul canale Kabel eins, vede sfidarsi quattro ristoratori, i cui locali sono uniti da una caratteristica comune (ad esempio il tipo di cucina o la location). La competizione vede i concorrenti giudicarsi a vicenda in base a quattro parametri di valutazione: location, servizio, menù e prezzo. Ad Alessandro Borghese spetta il compito di dare i voti conclusivi alle attività, che possono confermare o ribaltare le impressioni dei contendenti al premio finale di 5 mila euro.

In questo episodio lo chef romano assegnerà il suo bonus a uno dei piatti più tradizionali della cucina del capoluogo e della Sardegna, la fregola. Questa non è però la prima volta in cui Borghese si è trovato a giudicare attività di ristorazione in Sardegna: lo scorso anno arrivò nell’isola per mettere a confronto l’agriturismo La Biada di Santa Margherita di Pula (vincitore di puntata), La Paillotte di Cagliari, Sabor’e mari di Teulada e il Lido Tamatete di Castiadas.

Simone Spada