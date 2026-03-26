Cagliari, sospetto traffico di materiale bellico al porto: “Subito ispezioni e blocco dei container”

Si allunga la lista dei movimenti e delle realtà che chiedono ispezioni sulla presenza di materiali bellici in partenza per il Medio Oriente: ieri Bds, rete internazionale per il sostegno alla causa del popolo palestinese, ha inviato richiesta formale alle autorità competenti per un’ispezione sui sette container arrivati al porto canale di Cagliari a bordo della nave Msc Vega e l’accertamento della destinazione finale, che secondo indiscrezioni potrebbe essere proprio Israele.

Oggi arriva anche la presa di posizione di Cgil Sardegna: “Attraverso i contatti e i canali informativi delle strutture sindacali europee e internazionali – denuncia il segretario Fausto Durante – abbiamo appreso che la nave si trova nel porto da due giorni e potrebbe contenere lo stesso materiale adoperato per la produzione di pezzi di artiglieria utilizzati dall’esercito israeliano nella Striscia di Gaza”. Se fosse accertato la Cgil chiede che venga impedita la partenza della nave: “Non possiamo accettare che dal porto di Cagliari partano materiali sensibili, potenzialmente utilizzabili in aree con conflitti armati in corso e con violazioni del diritto internazionale. L’appello va all’Autorità di sistema del mare di Sardegna, all’Ufficio delle Dogane, alla Capitaneria di Porto di Cagliari e a ogni altro soggetto competente perché svolgano tutte le verifiche necessarie prima di disporre la partenza della nave”.

“È inaccettabile che nei porti dell’isola transitino materiali bellici destinati ad aggravare l’attuale stato di guerra e a foraggiare il genocidio Gazawi perpetrato dal Governo Netanyahu”, dichiara Eugenio Lai, segretario regionale di Sinistra Italiana Sardegna. “L’Autorità Portuale, la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza verifichino celermente questa situazione e procedano ad un’ispezione che porti al sequestro dei carichi di armi e di qualsiasi materiale bellico diretto ad aumentare le sofferenze dei popoli martoriati da invasori e aggressori. Pace agli oppressi e alle vittime di guerra, nessun porto per chi esporta morte” conclude Jacopo Arrais, responsabile sicurezza di Sinistra Italiana Sardegna.

Sul tema si sono espressi ieri anche i portavoce regionali di Europa Verde Sardegna e Sinistra Futura, che sollecitano ispezioni e l’eventuale blocco dei container: se i controlli confermassero che si tratta di armi e materiali destinati alla guerra in corso, si tratterebbe di una palese violazione della legge 185 del 1995 che “vieta l’esportazione e il transito di materiali di armamento verso i Paesi in stato di conflitto o verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite”.