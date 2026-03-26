Cagliari punta sui bus notturni. Zedda: “Servizio esteso per tutta l’estate”

Il sindaco: “Meno incidenti e benefici anche sui costi sanitari”. In arrivo anche tre nuovi bus a idrogeno.

Il servizio di autobus notturni sarà confermato e potenziato anche per la prossima estate nell’area metropolitana di Cagliari. L’obiettivo è garantire corse ogni notte per tutta la stagione, dal termine delle scuole fino alla loro riapertura. Ad annunciarlo è stato il sindaco metropolitano Massimo Zedda, a margine della presentazione dei nuovi autobus a idrogeno che entreranno in servizio entro un mese tra Cagliari, Assemini e Quartu Sant’Elena.

“Il progetto dei bus notturni in chiave estiva ha già dato ottimi risultati: proseguiremo quest’anno con l’intenzione di avere il bus notturno tutte le notti dal giorno di chiusura a quello di riapertura delle scuole”. Il servizio si inserisce in un sistema più ampio di mobilità pubblica, che comprende anche iniziative come la navetta natalizia, con l’obiettivo di migliorare l’offerta di trasporto e ridurre l’impatto del traffico.

“Insieme alla navetta natalizia che ha determinato una serie di benefici nell’ambito del trasporto sotto le festività natalizie, questi sistemi concorrono non solo a garantire un miglior sistema di trasporto pubblico e una mobilità sostenibile, ma anche ad abbattere i costi della sanità. In Sardegna ammonta a 438 milioni di euro la spesa sanitaria dovuta agli incidenti stradali. Basti pensare che il sistema di trasporto notturno l’estate scorsa ha consentito di viaggiare sui mezzi pubblici a migliaia e migliaia non solo di ragazze e ragazzi, ma anche di persone che escono dal luogo di lavoro o raggiungono il luogo di lavoro in orari in cui non era possibile farlo. Se solo tre di queste persone avessero subito un incidente di media intensità avremmo speso quasi 100.000 euro, a fronte di una spesa di 50.000 euro per il servizio”, conclude Zedda.