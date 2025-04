Cagliari pronta per accogliere per il Campionato nazionale di Pasticceria Istituti Alberghieri d’Italia

Tutto pronto per il Campionato Nazionale di Pasticceria Istituti Alberghieri d’Italia, in scena il 28, 29 e 30 aprile a Cagliari. Una tre giorni che celebra il talento e la professionalità dei giovani aspiranti pasticceri, gelatai e cioccolatieri. La competizione è ideata e organizzata dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FPGC) e l’Istituto di Istruzione Superiore Azuni, è promossa dal Ministero dell’Istruzione del Merito (MIM) e vede la partecipazione di 27 scuole e 54 studenti concorrenti provenienti da tutte le regioni del Paese.

Il Campionato, giunto quest’anno alla sua settima edizione, ha l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, le competenze e le capacità metodologiche acquisite dagli studenti e dalle studentesse degli Istituti Alberghieri. Tutto ciò si inserisce nel contesto della promozione della cultura della pasticceria, sia nazionale che internazionale, attraverso l’integrazione di diverse tecniche e metodologie, mirate alla crescita, all’innovazione e, soprattutto, al confronto.

“Il campionato non è solo una competizione, ma una vera e propria opportunità per commisurarsi con gli esperti del settore e prepararsi a entrare nel mondo del lavoro,” ha affermato Matteo Cutolo, presidente FIPGC. “È emozionante vedere giovani talenti confrontarsi in un ambiente sano e competitivo. Ma ciò che davvero conta è la crescita professionale che si realizza durante l’evento, non solo per i partecipanti, ma anche per le classi che li affiancano nella preparazione dei dolci”.

“Grande soddisfazione per l’ampia adesione riscontrata: in soli venti giorni dall’apertura del bando, hanno aderito ben 27 istituti scolastici. Asserisce Maurizio Santilli, Responsabile Nazionale e Internazionale comparto scuole FIPGC. Questo è un risultato significativo, che testimonia come l’impegno negli ultimi anni sia stato riconosciuto e apprezzato. Le scuole percepiscono il campionato come un’iniziativa strutturata e di alto profilo professionale, e questo riconoscimento rappresenta per noi una conferma importante del grande lavoro svolto dalla nostra Federazione”.

La competizione.Ogni squadra, composta da due componenti, avrà il compito di preparare sei dessert al piatto in un tempo massimo di tre ore, da presentare alla giuria composta da esperti del settore e autorità locali. La monoporzione deve avere almeno una parte croccante e almeno due stratificazioni con glassatura a specchio e deve richiamare le bellezze artistiche, paesaggistiche, culturali e naturali della Sardegna.

La preparazione dei dessert avviene sotto l’attento controllo di una giuria interna, che supervisiona ogni fase del processo produttivo per verificare il rispetto dei metodi di lavorazione. A conclusione, ogni candidato sarà tenuto a illustrare il processo di lavorazione del dessert, spiegandone le caratteristiche metodologiche. Inoltre, sarà richiesto di presentare una brochure accurata e ben organizzata, completa di fotografie e ricetta dettagliata del dolce preparato.

Il dessert deve rispecchiare i criteri di cremosità, croccantezza, cromaticità, stratificazione e glassaggio. La giuria è composta da: tre membri della Federazione, tra cui il Presidente Matteo Cutolo, Cesare Sciambarruto e Giuseppe Caforio, Carla Galdino come membro del Ministero dell’Istruzione e dall’Executive Chef e Referente del Forte Village Stefano Andreoli. Saranno inoltre presenti Maria Grazia Frau e Gabriella Mara come Giuria Tecnica.

I concorrenti saranno valutati in base alle loro competenze tecnico-professionali. Verrà analizzata la capacità di elaborare e gestire una ricetta in modo autonomo, la creatività nella composizione artistica del dessert, la professionalità dimostrata nelle varie fasi di preparazione e l’abilità comunicativa nel presentare il prodotto finale, ma anche la pulizia del piano di lavoro e la gestione dello stress.

Il primo classificato riceve la medaglia d’oro, il Trofeo Campione Nazionale FIPGC Studenti 2025 e il Riconoscimento d’Eccellenza Nazionale dal Ministero dell’Istruzione, che non solo celebra il suo successo, ma rafforza anche la sua visibilità e le opportunità professionali future nel mondo della pasticceria. A seguire, medaglia d’argento e bronzo con relativo trofeo. A tutti i concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

L’evento si svolgerà su tre giorni intensi, ricchi di emozioni e di occasioni per arricchire le proprie competenze. Non mancano le dimostrazioni dei migliori maestri FIPGC, che offrono ai partecipanti una panoramica completa delle tecniche avanzate della pasticceria.