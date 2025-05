Cagliari, nasce a Castello la Residenza D.H. Lawrence: hotel, pizza, cucina e ospitalità

Nel cuore del quartiere Castello, a Cagliari, un edificio storico torna a nuova vita. È Palazzo Lepori, elegante dimora d’epoca trasformata in una raffinata struttura ricettiva che fonde storia, ospitalità e gusto. Si chiama Residenza D.H. Lawrence, un omaggio al celebre scrittore inglese che soggiornò brevemente in Sardegna nel 1921. L’indirizzo è via Lamarmora 98. Sulle insegne si leggono “Hotel”, con stanze che combinano comfort moderno e fascino rétro; “Pizza & Cucina”, ristorante affidato alla pluripremiata chef Emiliana “Emy” Scarpa e infine “Sunset Bar – Ape Regina”, rooftop panoramico dedicato a Frieda von Richthofen, moglie e musa di Lawrence, affettuosamente ribattezzata dallo scrittore Queen Bee.

Cuore gastronomico della struttura è, appunto, Emy Scarpa, executive chef che porta in tavola i sapori di Sardegna reinterpretati con estro contemporaneo. In menu, piatti conviviali come su mustazzeddu – focaccia rustica sarda – e lo zin, pasta ripiena a forma di riccio con stufato di pecora o anguilla. E poi tagliolini San Pancrazio al ragù di polpo e i Porta Cristina al ragù d’agnello. Non manca una proposta tutta al femminile con la selezione di pizze “La pizza è femmina”, dedicate a figure iconiche come Grazia Deledda, Sofia Loren, Raffaella Carrà, Alda Merini, Marsha P. Johnson e altre.

L’edificio, grazie al restyling ha conservato la sua storia preservando gli elementi caratteristici. Non solo accoglienza e cibo la Residenza D.H. Lawrence vuole diventare anche un punto di ritrovo culturale con incontri e proiezioni.