Cagliari Monumenti aperti, nel fine settimana aprono i sotterranei dell’ospedale San Giovanni di Dio

A guidare le visite saranno gli studenti dell’Istituto comprensivo di Santa Caterina insieme ai volontari dell’associazione culturale Mariposa.

In occasione della trentesima edizione di Monumenti Aperti, sabato 18 e domenica 19 aprile, dalle 9 alle 20, l’ospedale San Giovanni di Dio apre al pubblico i suoi sotterranei, suggestive gallerie scavate nella pietra, dove i cagliaritani trovarono riparo durante i bombardamenti del 1943. Un percorso che accompagna i visitatori tra tesori nascosti e testimonianze attraverso i ritrovamenti del dopoguerra e le numerose fotografie. A guidare le visite saranno gli studenti dell’Istituto comprensivo di Santa Caterina insieme ai volontari dell’associazione culturale Mariposa.

L’Ospedale Civile è uno dei luoghi simbolo della città, progettato da Gaetano Cima dal 1844, e al suo interno custodisce dipinti e busti dedicati a illustri cittadini e benefattori, bellezze artistiche che potranno essere ammirate durante la manifestazione.

Al centro della manifestazione non solo la storia, ma anche attività di educazione alla salute. Sabato 18 aprile, dalle 10 alle 13, in occasione della IV Giornata Regionale della Farmacovigilanza, medici e farmacisti del Centro Regionale di Farmacovigilanza della Regione Sardegna saranno presenti con un desk informativo dentro il San Giovanni di Dio. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere il corretto uso dei farmaci, contrastare la disinformazione su efficacia e sicurezza, in particolare dei vaccini, e sensibilizzare sulla segnalazione delle reazioni avverse. Durante la mattinata saranno disponibili anche materiali informativi e contenuti video per far conoscere le attività del Centro Regionale di Farmacovigilanza, della Farmacologia Clinica dell’Aou di Cagliari.