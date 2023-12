Cagliari, il Centro diabetologico dal Brotzu all’ospedale Binaghi: operativo da gennaio

Dal primo gennaio 2024 il Centro diabetologico del presidio San Michele dell’Arnas Brotzu si trasferisce all’ospedale Binaghi, che fa capo all’Asl 8 di Cagliari. Lo spostamento – si legge in una nota – si inquadra in un percorso di potenziamento del servizio: “la struttura non subirà né tagli né riduzioni e beneficerà di personale medico e infermieristico in numero adeguato ai volumi richiesti”. In Sardegna si stimano circa 120-130 mila malati, numeri importanti a livello mondiale, e i dati degli ultimi dieci anni mostrano una costante crescita.

Il diabete si presenta sotto diverse forme di cui, a livello globale, il più diffuso è il diabete di tipo 2, con oltre l’80 per cento dei casi. Il dato trova conferma nella nostra Regione che raggiunge il primato negativo anche nel caso del diabete tipo 1 con un’incidenza 4 volte superiore rispetto alle altre regioni italiane e paragonabile all’incidenza presente nel nord Europea, quindi tra le più alte al mondo.

Per quanto riguarda le visite prenotate per il 2024, l’Arnas Brotzu invita i pazienti a recarsi all’ospedale Binaghi, numero civico 2 della via Is Guadazzonis, parte sud della pineta del parco di Monte Urpinu. Per maggiori informazioni contattare i numeri telefonici del Servizio Diabetologia: responsabile 070 6095798; accettazione 070 6095795 o inviare una mail

all’indirizzo urpcagliari@aslcagliari.it .